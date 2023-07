Pro Golf Tour - James Meyer de Beco et Kristof Ulenaers passent le cut à l'Open de Pologne

De Beco, 23 ans, a réussi six birdies sur ses treize premiers trous et a commis deux erreurs sur ses trois derniers. Ulenaers, 25 ans, a réussi six birdies et a également inscrit trois bogeys sur sa carte. Jean de Wouters a raté de peu le cut. Après un premier tour en 70 coups, il a bouclé le deuxième jour en 68 coups. Avec son total de 138 coups, deux sous le par, il compte un coup de trop pour participer à la phase finale. De plus, Lars Buijs, qui a signé 144 coups, et Arnaud Galand, qui a totalisé 145 coups, ont également été éliminés du tournoi. La première place est désormais partagée par les Français Aubin Lacaze et Thomas Elissalde avec un score de 126 coups, 14 sous le par. (Belga)