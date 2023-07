Procès des attentats à Bruxelles - De nouvelles demandes de pardon pour conclure les débats

L'accusé Bilal El Makhoukhi a, à l'instar de Sofien Ayari avant lui, estimé qu'il "fallait prendre le contexte en compte pour que ça ne se reproduise plus". Pour lui, les attaques (en Europe) sont liées aux bombardements en Syrie et pas "parce que les gens aiment faire la fête et boire des verres en terrasse". Il a conclu en présentant ses excuses aux victimes et leur famille, dont les témoignages l'ont marqué. Son ami Hervé Bayingana Muhirwa a ensuite pris la parole pour rappeler qu'il ne minimisait pas le fait d'avoir hébergé les accusés Krayem et Abrini après les attentats. "C'est beaucoup au regard de la loi, de la société et des victimes. Et c'est beaucoup pour ma conscience personnelle." "Je présente mes sincères excuses à ceux qui ont perdu un être cher, à ceux qui ont été blessés, meurtris et à ceux qui ont été choqués psychologiquement." (Belga)