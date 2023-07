Saint-Trond prend également des mesures pour empêcher la tenue d'une rave party

Quelques heures plus tôt, le maïeur de Glabbeek (Brabant flamand), Peter Reekmans, avait lui aussi fait savoir qu'il craignait l'organisation d'une rave le week-end prochain sur l'ancien domaine militaire de Attenrode-Wever, et avait ajouté qu'il avait fait boucler les voies d'accès au site avec des conteneurs et placé le site sous surveillance policière renforcée. Le bourgmestre avait en outre précisé que, ces derniers jours, des individus à la recherche d'un lieu pour organiser une fête avaient été aperçus sur le site de l'ancien domaine militaire de Goetsenhoven, près de Tirlemont. (Belga)