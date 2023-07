Sibiu Cycling Tour - Milan Menten rate de peu la victoire dans la 1re étape remportée par Sam Bennett

Sam Bennett, qui a déjà remporté l'étape d'ouverture du Tour de San Juan plus tôt cette saison, est également le premier leader du Sibiu Cycling Tour. Après environ 10 kilomètres, un groupe de tête s'est formé avec six hommes. L'avance des premiers échappés est rapidement passée à 5 minutes mais le groupe s'est décomposé progressivement, au fil de l'étape, et particulièrement lorsque les équipes BORA-hansgrohe et Alpecin-Deceuninck ont ??augmenté le rythme. Au sommet du Dealul Daii, la dernière côte de la journée à 10 kilomètres de l'arrivée, l'avance avait fondu et tout le monde était regroupé. Dans le sprint qui a suivi, Bennett s'est imposé. Vendredi, Sibiu sera également le décor du départ de la deuxième étape. Après 155 kilomètres, les coureurs atteindront Balea Lac où une arrivée en montée redoutable les attend, avec 23,9 km à 5,9%. La première partie de l'étape sera marquée par trois ascensions classées en 3e catégorie. (Belga)