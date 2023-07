<span class="es-highlight">PBA</span> Tour aux trois bandes - Frédéric Caudron et Eddy Leppens qualifiés pour le troisième tour en Corée du Sud

Leppens (PBA 13) a pris un départ plutôt timide face au Sud-Coréen Lee Yeon-sung (PBA 77) et a perdu le premier set 15-13. Le deuxième set s'est avéré être un thriller dans lequel Leppens a tiré son épingle du jeu, 15-14. Dans les deux sets suivants, notre compatriote était trop fort pour son adversaire. Après avoir gagné 15-3 dans le troisième set, Leppens a signé une série de treize pour une victoire de 15-6. Le joueur de 53 ans originaire de Lommel affrontera le Sud-Coréen Kim Hyun-woo (PBA 20) pour une place en huitième de finale. Caudron (PBA 1) a dominé le Sud-Coréen Ko Sang-woon (PBA 65). Il a battu son adversaire sèchement, 3-0, avec des sets conclus 15-2, 15-8 et 15-3. Lors de son prochain match, le quadruple champion du monde affrontera le sud-coréen Go Do-young (PBA 96). (Belga)