TC Verviers - Trente mois de prison requis pour des menaces avec armes lors d'une tentative de suicide

"Le 28 février 2023, alors qu'il rentre d'une soirée, le prévenu s'introduit dans la chambre de son père, qui possède des armes, vers 04h00. Il s'empare de deux armes et appelle son frère. Au téléphone, il lui dit 'Viens sinon, je tire'", explique la procureure du Roi, qui estime qu'il s'agit là de menaces par geste, avec une arme. De son côté, le jeune homme explique qu'il voulait discuter avec son frère avec lequel il n'avait plus de contact. "Jamais je n'ai menacé mon père. Quand j'ai parlé de tirer, c'était plutôt une tentative de suicide plutôt que des menaces contre mon père", explique le prévenu qui souffre de problèmes d'ordre psychiatrique. "J'avais bu, c'était une forme de chantage affectif, mais jamais je ne leur aurais fait de mal", assure-t-il. Plus tard, en avril 2023, le jeune homme, qui ne respectait pas ses conditions de libération, a pris part à une bagarre sur le parking d'une boîte de nuit à Tongres. "Monsieur souffre de problèmes psychiatriques depuis ses 15 ans, mais il ne prenait pas régulièrement son traitement et il a consommé de l'alcool", détaille le ministère public qui réclame 30 mois de prison avec sursis partiel probatoire. "Il a besoin d'être traité et aidé mais il faut aussi des conditions strictes avec une peine sévère en cas de non-respect de ces conditions." Le tribunal rendra son jugement le 13 juillet. (Belga)