Tour d'Autriche - Narvaez remporte trois étapes et le général d'un Tour d'Autriche "plus que réussi"

"Cette dernière étape a été assez difficile, mais je suis très heureux d'avoir pu pimenter un peu plus ma victoire au classement général avec une troisième victoire d'étape. Cependant, je n'avais pas un bon pressentiment sur cette dernière étape, car je pensais que la montée du Sonntagberg serait juste un peu trop dure pour moi. J'ai réussi à garder un peu d'énergie jusqu'à ce que nous amorcions la dernière ascension", a commenté Jhonatan Narvaez. L'Équatorien s'est distingué avec une deuxième place le premier jour et trois autres victoires d'étape par la suite. "Je suis venu ici pour obtenir un bon résultat. Mais je n'aurais jamais pensé que ce serait aussi bon. Je suis aussi le premier Équatorien à remporter cette course par étapes. Ce Tour d'Autriche s'est vraiment déroulé comme prévu. Pascal Ackermann était juste devant moi dans la 1re étape, mais le lendemain j'étais le plus fort dans un sprint massif. Mardi, je suis passé devant Berhe après un sprint à deux et aujourd'hui la cerise sur le gâteau est venue après un sprint lors d'une ascension avec quatre coureurs. En plus du classement général, je prends aussi le classement par points. Je peux donc parler d'un Tour d'Autriche plus que réussi." (Belga)