Tour de France - 7e étape: retour au calme et sprinters attendus à Bordeaux

Ce n'est pas la côte de Béguey (4e cat. 1,2 km à 4,4 %) au kilomètre 131 qui pourrait empêcher les équipes de sprinters de lancer sur orbite leurs pur-sangs pour une troisième dernière ligne droite royale après celles de Bayonne, lundi, et Nogaro, mardi. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), le maillot vert, tentera la passe de trois au bout des deux kilomètres de ligne droite sur les quais qui précéderont la ligne d'arrivée située Quai Louis-XVIII, à hauteur de la place des Quinconces. Les sprinters intéressés par le maillot vert auront eu l'occasion de s'échauffer sur le sprint intermédiaire de Grignols au kilomètre 88. Le départ réel est fixé à 13h30 et l'arrivée la plus précoce attendue à 17h07 (47 km/h de moyenne). (Belga)