Tour de France - L'Aspin et le Tourmalet au menu de la 6e étape

Sur un tracé court de 144,9 km entre Tarbes et le sommet de Cauterets-Cambasque, les attaques pourraient se multiplier et rendre l'étape animée. Trois autres ascensions sont au programme, dont le célèbre Tourmalet qui sera franchi pour la 85e fois depuis la première en 1910. Au sommet du 2e des cinq hors-catégories de cette 110e Grande Boucle, il restera 47 km, dont 31 de descente, avant l'ultime col classé en 1re catégorie (16 km à 5,4%) qui n'est pas trop difficile selon les organisateurs. La première difficulté répertoriée se présentera après 24,3 km avec la côte de Capvern-les-Bains (3e cat. 5,6 km à 4,8%). Après le sprint intermédiaire de Sarrancolin (km 49,2), les petits braquets seront à nouveau à la fête avec le difficile col d'Aspin (1re cat. 12 km à 6,5%) dont les pentes seront abordées après 55,8 km. Au sommet (km 68,1), 12,2 km de descente précéderont les 17,1 km (à 7,3%) pour atteindre le Tourmalet. Le départ lancé sera donné à 13h25 et l'arrivée des premiers attendue entre 17h08 et 17h33 selon la moyenne horaire. La 5e étape a redistribué les cartes, avec un nouveau maillot jaune, l'Australien Hindley, vainqueur mercredi, et un nouveau maillot à pois du meilleur grimpeur, l'Autrichien Felix Gall (AG2R Citroën). Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) conserve son maillot vert du classement par points et Pogacar le blanc du meilleur jeune. (Belga)