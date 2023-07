Tour de France - Wout van Aert: "J'aimerais bien revenir sur le podium pour une victoire d'étape"

"Ce matin j'avais un peu peur de ne plus avoir de jambes après la journée d'hier, mais elles étaient bien là", a déclaré Wout van Aert au micro de l'organisation. "Ce n'était pas exactement le scénario que nous souhaitions avec l'équipe, mais au final c'est plutôt positif de voir que Jonas porte le maillot jaune. De toute façon, nous n'avions jamais sous-estimé Tadej Pogacar. Il est toujours là et il est capable de rebondir même quand il perd du temps, il l'a déjà montré." Wout van Aert a emmené l'échappée dans l'ascnesion du Tourmalet et a encore dicté le tempo dans la montée finale, se relevant peu avant l'accélération de Vingegaard. "J'aimerais bien revenir sur le podium pour une victoire d'étape, mais je ne sais pas si ce sera possible demain à Bordeaux, où nous aurons une étape réellement taillée pour les sprinteurs. Je ne sais pas comment cela peut se passer pour moi", a conclu Van Aert, récompensé par le prix de la combativité pour la deuxième journée consécutive. Vendredi, la 7e étape, qui reliera Mont-de-Marsan à Bordeaux sur 169,9 km, devrait convenir aux hommes rapides du peloton avec une seule acension répertoriée, de 4e catégorie. (Belga)