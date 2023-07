Tour d'Italie féminin - Annemiek van Vleuten dans un fauteuil après sa victoire: "La situation était parfaite"

"L'équipe n'était peut-être pas parfaitement soudée au début du Tour d'Italie, mais aujourd'hui, c'était le cas. Tout le monde a fait son travail et j'ai vraiment été emmenée dans le final de cette étape dans un fauteuil. Je suis donc heureuse d'avoir pu transformer les efforts de mes coéquipières. J'avais aussi les bonnes coureuses dans la montée finale avec Juliette Labous et Gaia Realini qui voulaient aussi travailler pour un bon classement. La situation était donc parfaite", a déclaré Annemiek van Vleuten. "Il est difficile d'écrire quelque chose à l'avance, mais ce scénario s'en approchait. J'avais l'intention d'être présente dans le final si le groupe était encore complet avant la dernière ascension de la journée. J'avais vérifié cette zone d'arrivée hier et j'avais vu qu'il y avait du potentiel. Aujourd'hui, je n'ai pas vu grand-chose du paysage, car je devais garder la tête haute et analyser le déroulement de la course", a déclaré celle qui compte désormais 3:56 d'avance sur sa plus proche poursuivante au classement général, la Française Juliette Labous (DSM-Firmenich), et 4:25 sur l'Italienne Gaia Realini (Lidl-Trek). "J'ai fait un très bon travail en ce qui concerne le classement général", a-t-elle ajouté. "Demain, c'est jour de repos et ensuite il y aura encore deux étapes où je peux et je dois défendre mon maillot rose." (Belga)