Un automobiliste wallon sur deux dit consommer de l'alcool même s'il doit conduire

L'AWSR a mené en avril dernier un sondage auprès de 1.027 automobilistes wallons concernant leurs habitudes de conduite et leur rapport à l'alcool. Une personne interrogée sur quatre déclare avoir pris le volant dans les trente derniers jours malgré une alcoolémie potentiellement au-dessus de la limite autorisée (0,5 gramme par litre de sang). L'AWSR rappelle le danger de ce comportement: une alcoolémie légèrement supérieure à cette limite multiplie le risque d'accident par dix. Le sondage révèle que 49 % des conducteurs interrogés consomment de l'alcool même s'ils savent qu'ils reprendront le volant ensuite. Parmi ceux-ci, quasi trois sondés sur quatre déclarent surveiller leur consommation pour ne pas dépasser la limite légale. Or, l'ASWR rapporte qu'un conducteur sur trois évalue mal son alcoolémie, sur base d'une évaluation menée sur 17.000 tests d'alcoolémie réalisés en 2022. En cette période estivale propice aux festivals et autres fêtes, l'agence wallonne répète l'importance de ne pas boire d'alcool si l'on prend le volant par la suite. Elle va en outre distribuer 22.000 éthylotests à usage unique dans une dizaine de festivals de musique en Wallonie. La campagne démarrera jeudi au festival Les Ardentes, à Liège. L'AWSR rappelle également la mise en place de bus TEC pour faire la navette entre les festivals et d'autres points de mobilité, afin d'éviter aux festivaliers ivres de reprendre le volant. (Belga)