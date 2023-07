Un rassemblement dénonce les profits des actionnaires d'Engie

"Nous, on vient prendre nos vacances ici parce qu'on ne peut plus se permettre de se les payer à cause des profits et des dividendes versés par Engie", explique Chloé Mikolajczak, activiste et porte-parole de la coalition organisatrice. Plus d'une centaine de personnes ont participé à l'action, dont des syndicalistes de la CNE et de la CGSP, ainsi que des activistes pour la justice sociale et climatique, dont des Gilets jaunes et des militants de Code Rouge. Les activistes et syndicalistes protestent également contre la fin de l'extension du tarif social aux personnes ayant droit au statut de bénéficiaire d'intervention majorée (BIM). Cette aide supplémentaire, mise en place en 2021 suite à la crise énergétique, profitait à 500.000 ménages belges précaires en leur garantissant des factures d'énergie à tarif réduit. Toutefois, l'extension de ce tarif a pris fin le premier juillet - une disparition largement critiquée et qui a suscité son lot d'inquiétude auprès des usagers, certains craignant une augmentation drastique de leurs factures. "On demande que le système énergétique change", lance Mme Mikolajczak. Les solutions existent: faire de l'énergie un bien public, étendre le tarif social, mieux répartir les richesses, suggère l'activiste. "Aujourd'hui, ces décisions restent dans les mains des politiques et des actionnaires", regrette-t-elle. "Ce qu'on demande, c'est qu'on ait notre mot à dire", conclut-elle. (Belga)