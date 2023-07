Une partie de l'usine Ferrero d'Arlon reste à l'arrêt après la découverte de salmonelle

Cet arrêt temporaire de la production a été acté une semaine plus tôt, dès la découverte du cas de salmonelle. Selon les premiers éléments d'analyse, la contamination concernait le sol de l'usine. "Même si aucun produit final n'a été testé positif, rien ne sort de l'usine. Nous procédons actuellement au nettoyage et à l'assainissement des lignes de production touchées. Chaque étape du processus est menée en collaboration transparente avec l'autorité belge de sécurité alimentaire (Afsca)", a précisé Laurence Evrard, porte-parole de Ferrero Benelux. Cette pause pourrait durer environ un mois, selon les estimations du groupe. "Cette suspension temporaire n'aura aucune incidence sur l'emploi dans l'usine", a souligné Laurence Evrard. Ce cas de salmonelle est actuellement limité à l'usine d'Arlon. Il fait écho à une contamination plus importante, un peu plus d'un an auparavant, qui a touché de nombreux produits chocolatés de la marque Kinder, fabriqués dans l'usine mais aussi en Irlande, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne. L'Afsca avait alors procédé à la fermeture complète de l'usine et au rappel de plusieurs produits. (Belga)