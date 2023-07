Violences liées au milieu de la drogue à Anvers - Nouvelle attaque à Deurne, une voiture endommagée

L'attaque a eu lieu vers 3h30 du matin. Aucun blessé n'est à déplorer. La police s'est rendue sur place, ainsi que le laboratoire judiciaire et le service de déminage (Dovo) afin d'effectuer les analyses et les prélèvements d'usage. L'enquête devra encore révéler quel type d'explosif a été utilisé et s'il existe un lien avec le milieu de la drogue à Anvers. (Belga)