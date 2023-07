WBA-IBF-WBO des lourds - Le tenant Oleksandr Usyk face au Britannique Daniel Dubois le 26 août en Pologne

"Rendez-vous le 26 août", a lancé Usyk sur Instagram, accompagnant son message d'une photo promotionnelle du combat prévu au Stade de Wroclaw. "C'est mon tour maintenant! Je vais choquer le monde! Tiens-toi prêt Usyk", lui a répondu Dubois. Usyk, 36 ans (20 victoires, 0 défaites, 13 KO) avait conquis les ceintures IBF, WBA et WBO en septembre 2021, en battant le tenant Anthony Joshua aux points à l'unanimité. Il avait conservé ses titres lors d'une revanche organisée en août dernier en Arabie saoudite, et n'a plus combattu depuis sa victoire contre le Britannique obtenue sur décision partagée des juges. Très attendu, un duel entre Usyk et le champion WBC Tyson Fury devait se tenir en mars mais le combat ne s'est jamais concrétisé. La WBA avait alors ordonné un combat obligatoire contre Daniel Dubois, 25 ans, qui compte 19 victoires pour une défaite. Il s'était incliné face à son compatriote Joe Joyce en 2020 et reste depuis sur quatre succès par arrêt de l'arbitre. (Belga)