Wimbledon - Battu par De Minaur, Coppejans "râle de ne pas avoir réussi à gagner ce quatrième set"

"Je râle de ne pas avoir réussi à gagner ce quatrième set", a-t-il confié à Belga après sa défaite. "Je sentais qu'il n'était pas à son aise et que j'étais en train de le faire vaciller. Je n'ai malheureusement pas réussi à saisir ces occasions. Je me suis un peu crispé, car je savais que le moment était important. J'ai notamment raté un coup droit qui n'était pas très compliqué. Je manque évidemment d'un peu d'expérience à ce niveau. Je n'avais encore jamais affronté un joueur du calibre de De Minaur. Je suis néanmoins très satisfait de mon match." Kimmer Coppejans n'aura en effet pas à rougir de son parcours à Londres, alors qu'il n'avait encore jamais gagné un match à Wimbledon, même en qualifications, jusqu'à cette année. "Le gazon n'est pas ma meilleure surface, mais j'ai franchi des étapes. Et ce tournoi m'a montré que j'étais encore capable de bien jouer au tennis", a-t-il souri. "Je sens aussi que le travail physique effectué durant l'hiver est en train de porter ses fruits. J'ai pris entre quatre et cinq kilos de muscles. Je sers désormais régulièrement à plus de 200 km/h et je suis meilleur en défense. Mon prochain objectif sera de me qualifier pour l'US Open. C'est le seul tournoi du Grand Chelem que je n'ai pas encore pu disputer." (Belga)