Wimbledon - Elina Svitolina, tombeuse de Mertens, est "motivée comme jamais" depuis son accouchement

"Ce fut un match un peu mouvementé", a-t-elle confié en conférence de presse après sa victoire. "Mais au final, je suis très heureuse de mes premier et troisième sets. J'ai vraiment bien joué, et bien servi. J'ai un plan tactique pour chaque match et j'essaie de l'exécuter au mieux. Mertens frappe vraiment bien la balle et a des coups très dangereux. Il fallait que je bouge mes jambes et que je gagne l'initiative." Ancienne N.3 mondiale et demi-finaliste à Wimbledon en 2019, Elina Svitolina est de retour sur le circuit depuis début avril après avoir donné naissance à une petite Skaï le 15 octobre dernier. Après un titre décroché à Strasbourg et un quart de finale obtenu à Roland-Garros, c'est comme si l'Ukrainienne n'était jamais partie. "Je m'attendais à bien jouer et quand on joue depuis tant d'années au plus haut niveau, on veut revenir à ce niveau, jouer les grands tournois, gagner ces grands matches", a-t-elle poursuivi. "J'essaie simplement de ne pas être trop dure avec moi-même. Depuis Strasbourg, je frappe vraiment bien la balle et je me sens vraiment bien. Je ne peux pas comparer avec ce qui se passait avant la grossesse. Maintenant, c'est très différent. C'est comme s'il y avait quelque chose de neuf dans mon jeu. Mon état d'esprit est très frais, je suis motivée comme jamais auparavant." (Belga)