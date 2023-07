Wimbledon - Kimberley Zimmermann passe le premier tour du double avec Yana Sizikova

Le duo belgo-russe n'a pas été mis en difficultés en début de partie, et il a converti sa troisième balle de break dans la première manche pour conclure sur son service, après une balle de contre-break écartée. Dans la deuxième manche, Zimmermann et Sizikova ont rapidement pris deux breaks d'avance, et la réplique d'Appleton et Burrage n'a pas suffi. Les invitées ont été contraintes de s'incliner sur la première balle de match. L'an dernier, Zimmermann avait été éliminée dès le 1er tour à Wimbledon à l'occasion de sa première participation aux côtés de Maryna Zanevska. Elle affrontera au 2e tour la 13e tête de série de la Japonaise Miyu Kato (WTA 31) et de l'Indonésienne Aldila Sutjiadi (WTA 32) ou la paire formée par l'Italienne Lucia Bronzetti (WTA 613) et la Bulgare Viktoriya Tomova (WTA 1240). Outre Zimmermann, Kirsten Flipkens, Greet Minnen et Elise Mertens participent au tournoi de double féminin. Yanina Wickmayer, qui devait le disputer après son élimination en simple, ne s'alignera finalement pas à la suite du forfait de sa partenaire américaine Shelby Rodgers, gênée par une blessure abdominale. (Belga)