Wimbledon - La tenante du titre Elena Rybakina au 3e tour, comme Jessica Pegula et Caroline Garcia

Rybakina a mis la main sur la rencontre dans le premier set en convertissant sa première balle de break. Elle a laissé trois opportunités supplémentaires lui échapper sur le service de Cornet, mais a signé un deuxième break pour conclure. La deuxième reprise a été beaucoup plus serrée, et c'est la Française qui a manqué de convertir six balles de break, avant de s'incliner sèchement au tie-break. Au prochain tour, Elena Rybakina affrontera la Britannique Katie Boulter, 89e mondiale et invitée sur le gazon londonien. La carrière en simple de l'Estonienne Annett Kontaveit (WTA 81) a pris fin, à l'issue de sa défaite contre la Tchèque Marie Bouzkova (WTA 33/N.32), 6-1, 6-2. L'ancienne numéro 2 mondiale, qui avait annoncé prendre une retraite anticipée à l'issue de Wimbledon à cause de problèmes de dos, a quitté le court en larmes. Elle disputera encore le tournoi de double mixte. La Française Caroline Garcia (WTA 5/N.5) a réussi à échapper au piège tendu par la Cabadienne Leylah Fernandez (WTA 95), en remportant le super tie-break après deux heures et demie de jeu, 3-6, 6-4, 7-6 (10/6). Elle retrouvera Bouzkova, tombeuse de Kontaveit, au 3e tour. L'Américaine Jessica Pegula (WTA 4/N.4) a passé sans encombre le 2e tour contre l'Espagnole Cristina Bucsa (WTA 78), 6-1, 6-4, et jouera l'Italienne Elisabetta Cocciaretto (WTA 43). La Brésilienne Beatriz Haddad Maia, demi-finaliste à Roland-Garros, s'est imposée contre la Roumaine Jaqueline Cristian (WTA 133), 4-6, 6-2, 6-4, et affrontera une autre Roumaine, Sorana Cirstea (WTA 37). (Belga)