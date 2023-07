Wimbledon - Quatre Belges au programme de la quatrième journée de Wimbledon, jeudi

La première à s'aligner sera Elise Mertens (WTA 28/N.28). La numéro 1 belge ouvrira le court N.2, à 12h00 (heure belge), contre l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 76) pour son match du 2e tour. Sur le court N.18, Kimmer Coppejans (ATP 188) poursuivra son duel interrompu contre l'Australien Alex de Minaur (ATP 17), au 1er tour du simple. Coppejans a réussi à enlever le premier set au tie-break (7/5), mais a concédé les deux manches suivantes sur le score de 6-3 avant que l'obscurité ne vienne perturber les échanges. Le match débutera au plus tôt à 13h30, après la rencontre entre le Britannique Jan Choinski (ATP 164) et le Polonais Hubert Hurkacz (ATP 18/N.17). Sur le court N.6, David Goffin (ATP 123) affrontera le Chilien Tomas Berrios Vera (ATP 133) au 2e tour. Le Liégeois se présentera sur le court N.6 à l'issue de la rencontre d'ouverture entre le Chinois Zhizhen Zhang (ATP 52) et le Néerlandais Botic Van De Zandschulp (ATP 44). En double dames, Kimberley Zimmermann (WTA 47) sera alignée avec la Russe Yana Sizikova (WTA 43) au 1er tour contre le tandem britannique formé par Jodie Burrage (WTA 497) et Emily Appleton (WTA 130). Elles disputeront le quatrième et dernier match de la journée sur le court N.5. (Belga)