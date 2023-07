Wimbledon - Yanina Wickmayer ne disputera pas le double à la suite du forfait de sa partenaire

Wickmayer et Rogers devaient affronter la Polonaise Magda Linette (WTA 91) et l'Américaine Bernarda Pera (WTA 102) au premier tour. Elles ont été remplacées par l'Allemande Tatjana Maria et la Polonaise Katarzyna Piter. Greet Minnen, Kimberley Zimmermann, Elise Mertens et Kirsten Flipkens sont également alignées dans le tableau du double féminin, mais plus aucune représentante belge ne figure dans le tableau du simple, où seul subsiste David Goffin chez les messieurs. Yanina Wickmayer (WTA 112 en simple), qui s'est extraite des qualifications, a dû s'incliner au premier tour du simple dames, mardi. La 4e joueuse belge a été battue par la Russe Anna Blinkova (WTA 40) en trois manches, 6-2, 4-6, 6-3, en 1 heure et 46 minutes. (Belga)