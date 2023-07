7s Championship Series - La Belgique gagne ses deux premiers matches à Hambourg chez les dames

Les Belges, 4es des Jeux Européens à Cracovie la semaine dernière, ont battu la Roumanie 24 à 12 et l'Allemagne 14 à 10 avant d'affronter samedi (10h28) la France, invaincue aussi. Les Françaises ont étrillé les Allemandes 48 à 0 et les Roumaines 41 à 0 vendredi. Les deux premiers de chacune des trois poules et les 2 meilleurs troisièmes se qualifient pour les quarts de finale. Les autres pays jouent pour les places 9 à 12. Le premier tournoi en Algarve avait vu la Belgique d'Emiel Vermote terminer 6e en Algarve au Portugal début juin. (Belga)