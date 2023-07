A Manhattan, 80 blessés dans une collision entre deux bus

L'accident s'est produit vers 19H00 (01H00 heure belge) sur la Première Avenue près du parc Gramercy, a expliqué le chef-adjoint des pompiers de New York, Kevin Murphy. Des images diffusées par les pompiers sur Twitter montrent un bus touristique à impériale, et à toit ouvert, ayant percuté l'arrière d'un autre bus opéré par la ville. "Les deux bus semblaient être pleins", a déclaré Paul Hopper, un chef-adjoint du service médical d'urgence des pompiers. "Nous avons transporté 18 patients" à l'hôpital, a-t-il dit, ajoutant qu'aucun pronostic vital n'était engagé. En plus, 63 autres passagers des deux véhicules ont été pris en charge par du personnel médical sur les lieux, a affirmé M. Hopper. "Beaucoup de blessures ne sont que des coupures, des hématomes, des égratignures, quelques fractures présumées, quelques blessures à la tête et au cou aussi", a-t-il encore détaillé. Les pompiers ont dû utiliser des cordes et des échelles pour extraire les passagers du bus à impériale, car l'une de ses portes a été endommagée, selon M. Murphy, qui n'a pas souhaité se prononcer sur la cause de la collision. La nationalité des blessés n'était pas connue dans l'immédiat. (Belga)