Adolescent tué par un policier à Nanterre - Un comité de l'ONU demande à la France d'interdire le profilage racial

Dans un communiqué, le Comité de l'ONU pour l'élimination de la discrimination raciale (Cerd), qui se compose de 18 experts indépendants, indique avoir adopté une déclaration sur la situation en France exprimant ses préoccupations et formulant un certain nombre de recommandations concernant le profilage racial et "l'usage excessif de la force par les forces de l'ordre". Dans cette déclaration, les experts déplorent aussi "le pillage et la destruction de biens privés et publics ainsi que les informations faisant état d'arrestations et de détentions massives de manifestants". Le comité de l'ONU salue l'ouverture d'une enquête sur les circonstances qui ont conduit à la mort de Nahel, dont la mort a provoqué une flambée de violences en France. Il demande par ailleurs "d'adopter une législation qui définisse et interdise le profilage racial et d'élaborer des lignes directrices claires à l'intention des responsables de l'application de la loi, en particulier de la police, qui interdisent le profilage racial dans les opérations de police, les contrôles d'identité discriminatoires et tout autre comportement raciste". Il réitère sa recommandation aux autorités de s'attaquer en priorité "aux causes structurelles et systémiques de la discrimination raciale, y compris dans l'application de la loi, en particulier dans la police", et "invite le peuple français à revendiquer et à exercer ses droits de l'homme pacifiquement". (Belga)