Asile et Migration - HRW appelle la Tunisie à mettre fin aux expulsions de migrants vers le désert

Des centaines de migrants originaires d'Afrique subsaharienne se trouvent en situation très précaire dans une zone désertique dans le sud de la Tunisie, après avoir été chassés ces derniers jours de la ville de Sfax (centre-est) sur fond de vives tensions avec la population locale qui réclamait leur départ, selon des témoignages recueillis par l'AFP. Un déferlement de violence s'est abattu mardi et mercredi sur ces migrants après que l'un d'eux a tué un habitant de la ville lors d'une rixe. "Les forces de sécurité tunisiennes ont expulsé collectivement plusieurs centaines de migrants et demandeurs d'asile africains noirs, dont des enfants et des femmes enceintes, depuis le 2 juillet 2023 vers une zone tampon éloignée et militarisée à la frontière entre la Tunisie et la Libye", a déclaré HRW dans un communiqué. "De nombreuses personnes ont rapporté des violences de la part des autorités lors de leur arrestation ou de leur expulsion", a ajouté l'ONG. Elle a appelé le gouvernement tunisien à "mettre fin aux expulsions collectives et permettre d'urgence l'accès humanitaire" à ces migrants qui ne disposent que "de peu de nourriture et d'aucune assistance médicale", a déclaré dans le communiqué Lauren Seibert, chercheuse sur les droits des réfugiés à HRW. HRW a aussi exhorté la Tunisie à "enquêter sur les forces de sécurité impliquées dans les abus" dénoncés par les migrants et "à les traduire en justice". (Belga)