Belgian Cats - La Belgique candidate pour organiser un tournoi de qualification pour Paris 2024 à Anvers

Championnes d'Europe le 25 juin dernier, les Belges ont décroché aussi lors de l'Euro à Ljubljana en Slovénie leur ticket pour les tournois préolympiques. La Belgique veut organiser l'un des quatre rendez-vous à la Lotto Arena d'Anvers dans une enceinte de 5.300 spectateurs du 8 au 11 février prochain. Quatre groupes de quatre équipes seront formés pour ces tournois préolympiques dont les 3 premiers de chaque poule sont qualifiés pour les JO de Paris 2024. Les États-Unis, champions du monde, et la France, pays hôte, disputeront aussi ces tournois même s'ils sont déjà qualifiés. Dans leur groupe, les deux autres meilleures équipes obtiennent alors leur qualification. La réponse de la FIBA, la fédération internationale de basket, doit intervenir le 9 septembre. La Belgique, championne d'Europe pour la première fois de son histoire, l'Espagne, la Hongrie (battue par la France pour la médaille de bronze), la Serbie et l'Allemagne sont qualifiés en Europe. Côté asiatique, la Chine, victorieuse du championnat d'Asie, le Japon, finaliste, l'Australie, 3e, et la Nouvelle-Zélande, 4e, sont aussi qualifiés. La Belgique avait organisé en février 2020 à Ostende un tournoi préolympique pour les Jeux de Tokyo. Les Belgian Cats s'étaient qualifiés devant près de 6.000 spectateurs finissant un an plus tard, 7es des JO japonais. (Belga)