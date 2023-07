Challenger Pro League - Le Beerschot récupère Tom Reyners, laissé libre par Beveren

Formé à Genk, Tom Reyners a été international belge dans les classes d'âge jusqu'en U19. Il a rejoint Beveren en juillet 2020 lorsque le club était encore en première division, mais n'a quasiment pas joué au sein de l'élite. Reyners a accumulé 37 matches en trois saisons, dont 35 en Challenger Pro League (1 but, 1 assist). Le directeur technique du club anversois, Gyorgy Csepregi, s'est félicité de la signature. "C'est un vrai renfort pour notre secteur offensif. Il est rapide, technique, fort et apporte beaucoup de créativité." Le Beerschot a fini 3e de Challenger Pro League la saison dernière, à 20 points du champion molenbeekois et 19 unités derrière Beveren. (Belga)