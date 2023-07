Chine: les géants de la tech à l'amende

Cette annonce intervient dans la foulée d'une amende encore plus lourde, de quelque 900 millions d'euros infligée à son concurrent dans la finance, Ant Group qui possède la plateforme Alipay. Ce système de paiement par téléphone est très populaire en Chine, où l'argent liquide est désormais très peu utilisé. L'entreprise propose également des services financiers. Les autorités avaient vu d'un très mauvais oeil qu'une société privée comme Alipay puisse avoir un tel poids dans le système financier, et ne soit pas soumise à la même réglementation que les banques. La décision a été prise "au vu d'actes illégaux et réguliers commis par Ant Group (...) ces dernières années" notamment dans l'activité bancaire et la protection des consommateurs, écrit le régulateur. Cette amende de 7,1 milliards de yuans (environ 900 millions d'euros) signe la fin des déboires de l'ex-filiale finance et paiement du géant du e-commerce Alibaba, qui est désormais une entité indépendante. (Belga)