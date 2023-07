Coupe du monde d'aviron - Brys et le duo Mercier/Claeys en quarts, les autres Belges en repêchages

Brys a gagné la 1re des 8 séries éliminatoires, où les 3 premiers accédaient aux quarts, avec 11 centièmes d'avance sur le Canadien Trevor Jones. Mercier et Claeys se sont eux qualifiés au temps après avoir fini 5e de la 1re des 6 séries. Ces deux bateaux tenteront vendredi en fin d'après-midi de rejoindre les demi-finales, soit le top-12. Les deux de couple d'Aaron Andries et Tristan Vandenbussche, en catégorie open, et de Tibo Vyvey et Niels Van Zandweghe, chez les poids légers, devront passer par les repêchages. Tous deux devaient gagner leur série pour passer directement en demi-finales. Andries et Vandenbussche, voyant qu'ils ne pouvaient l'emporter, ont laissé filer et terminé 5e. Les deux poids légers se sont eux classés 3e, à plus de 5 secondes des vainqueurs tchèques. Enfin, Marlon Colpaert, qui est remplacé par Vyvey dans le double, a effectué une pige en skiff poids légers. Dans la 2e des 3 séries, où les 2 premiers se hissaient en demies, il a terminé 3e. Lui aussi tentera de rejoindre le top 12 via les repêchages de l'après-midi. (Belga)