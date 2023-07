Coupe du monde d'aviron - Le skiffeur Tim Brys et le duo Vyvey/Van Zandweghe rejoignent les demi-finales

Le skiffeur gantois a terminé à la 3e place de son quart de finale, prenant l'un des trois tickets offerts pour les demies. Il n'a été devancé que par le champion du monde en titre allemand Oliver Zeidler et le Japonais Ryata Arakawa, médaillé de bronze lors de la manche précédente à Varèse, où Brys avait fini 4e. De leur côté, le deux de couple poids légers de Tibo Vyvey et Niels Van Zandweghe, s'est lui aussi qualifié pour les demi-finales de samedi en remportant son repêchage avec 27/100e d'avance sur la Norvège. Les deux Brugeois, avec Vyvey qui remplace momentanément Marlon Colpaert en vue de composer le meilleur équipage pour la qualification pour les JO, visaient ce top 12 pour leurs débuts communs. Colpaert, resté actif en participant au skiff poids légers, disputera la finale C (places 13 à 18), après s'être classé 4e de son repêchage où seuls les trois premiers se hissaient en demies. L'autre deux de couple d'Aaron Andries et Tristan Vandenbussche, revenu de blessure, a lui aussi été éliminé en vue des demi-finales, terminant 3e de leur repêchage, où là seul les deux premiers passaient. Les champions du monde espoirs disputeront eux aussi la finale C. Enfin, le deux sans barreur de Gaston Mercier et Ruben Claeys n'a jamais pu concurrencer ses adversaires en quart de finale. Le Liégeois et le Gantois ont fini 6e et dernier de leur série qui offrait trois tickets de demi-finalistes. Ils participeront samedi à la finale D (places 19 à 24). (Belga)