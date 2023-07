Elargissement de l'Otan - Suède dans l'Otan: Erdogan promet de prendre la "meilleure décision"

"Nous en discuterons avec nos partenaires lors du sommet qui se tiendra mardi à Vilnius et nous prendrons la meilleure décision, quelle qu'elle soit", a déclaré le chef de l'Etat turc qui s'apprêtait à recevoir son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky vendredi soir à Istanbul. Le président turc, qui bloque depuis mai 2022 l'entrée de la Suède dans l'Otan, lui reprochant sa mansuétude présumée envers les militants kurdes réfugiés sur son sol, s'est dit favorable à "la politique de la porte ouverte". Mais, a-t-il enchaîné, "comment un État qui ne prend pas ses distances avec les organisations terroristes peut-il contribuer à l'Otan ?" La Turquie, membre de l'Otan, est le dernier pays avec la Hongrie à bloquer l'entrée de la Suède dans l'Alliance malgré de nombreux pas en sa direction, dont une réforme de la Constitution et l'adoption d'une nouvelle loi anti-terroriste. Le président Erdogan et le Premier ministre suédois Ulf Kristersson se rencontreront lundi à Vilnius pour tenter de débloquer l'opposition turque à l'adhésion de la Suède, à l'initiative du secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg. (Belga)