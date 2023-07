Elections 2024 - Relancer la Lijst Dedecker: une décision sera prise après l'été

"Il y a de grandes chances que le parti participe aux prochaines élections", a-t-il indiqué. Des rumeurs concernant la renaissance de la Lijst Dedcker circulent depuis février. L'ancien top du parti avait alors organisé une réunion à ce sujet. "Aucune décision officielle n'a encore été prise, mais nous analysons et préparons un nouveau départ, a indiqué M. Reekmans. "Il y a de fortes chances que la liste soit reconstituée et participe aux élections nationales (fédérales) et (régionales) flamandes de 2024." Le bourgmestre de Glabbeek n'a pas précisé qui pourrait tirer les listes. La Lijst Dedecker avait été créée en 2007 à la suite du départ de Jean-Marie Dedecker de l'Open Vld. Depuis 2014, la LDD ne survit qu'à Middelkerke, là où son fondateur est bourgmestre depuis 2019. À la Chambre, Jean-Marie Dedecker siège comme député indépendant. Il avait été élu en 2019 sur une liste N-VA. (Belga)