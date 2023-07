Environ 80 personnes bloquées dans un téléphérique touristique en Équateur

"Des interventions ont lieu sur les cabines, quelque 78 personnes sont bloquées et 11 ont été secourues", a déclaré la municipalité sur son compte Twitter. Des images diffusées par la mairie montrent des pompiers portant assistance à des personnes qui descendent à l'aide de cordes, tandis que des secouristes éclairent la scène. En plus des pompiers, des membres d'une unité d'élite de la police participent aux secours. Un téléphérique à usage touristique long de 2,5 kilomètres, l'un des plus hauts du monde, est en activité à Quito depuis 2005, montant de 3.100 mètres environ à près de 4.000 mètres d'altitude. L'incident a été enregistré jeudi vers 16h00 locales (23H00 Heure Belge), a indiqué le maire, Pabel Muñoz, qui a annoncé la fermeture du téléphérique par mesure de "sécurité". "Certaines personnes sont en sécurité et assistées. Il faut encore évacuer certaines cabines pour terminer les missions de secours", a-t-il ajouté aux alentours de minuit, heure locale (07h00 HB). (Belga)