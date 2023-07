Euro juniors de natation - Grace Palmer 4e en finale du 200m brasse, Leo Verschooten 5e dans celle du 50m libre

Sur 200m brasse, Grace Palmer a pris la 4e place. La Liégeoise a nagé en 2:26.59 pour terminer à 39/100e du podium. La victoire est revenue à la Française Justine Delmas en 2:25.62. Avec un temps de 2:25.53 en demi-finales jeudi, elle avait pulvérisé son record personnel qu'elle avait déjà établi en séries en 2:28.41, effaçant alors son ancien meilleur temps de 2:28.78. Chez les garçons, Leo Verschooten, qui s'entraîne en Suisse à Zoug, a réussi à prendre la 5e place en finale du 50m libre avec un chrono de 23.05 dans une course remportée par l'Italien Lorenzo Ballarati en 22.56. Il avait conquis sa place en finale en remportant sa demi-finale en 22.79, son nouveau record personnel. Fleur Verdonck avait décroché jeudi le bronze sur 200 m libre. Samedi, elle n'a pu passer le cap des séries sur 100m libre avec un temps de 57.65, le 33e des 72 engagés. Son record personnel reste de 56.14. Laure Durez est 28e en 57.44, elle qui a déjà nagé en 56.73. Par contre, Sarah Dumont s'est qualifiée pour les demi-finales sur 200m papillon avec le 14e chrono (2:14.81), pas très loin de son record personnel (2:14.41). Camille Henveaux a de son côté nagé son 800m libre en 8:59.55 (elle qui dispose d'un record personnel à 8:55.52.), bon pour une 16e place en séries dans une course où les huit premières sont qualifiées pour la finale. Dans le relais 4x200 m libre féminin jeudi, Camille Henveaux, Laure Durez, Zinke Delcommune et Sarah Dumont avaient terminé 6e de la finale. (Belga)