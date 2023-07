F1 - GP de Grande-Bretagne - Les Red Bull de Max Verstappen et Sergio Pérez dominent la 1re séance d'essais libres

Le Thaïlandais né à Londres, Alexander Albon, a réussi à signer le 3e chrono avec sa Williams devant le public britannique, 489/1000e derrière Verstappen. L'Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin) à 668/1000e et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) à 680/1000e complètent le top-5. Lewis Hamilton n'a pas fait mieux qu'un 12e temps devant ses supporters, deux rangs devant son compatriote et coéquipier chez Mercedes, George Russell. Le septuple champion du monde a remporté sept des dix derniers Grands Prix courus à Silverstone, mais il devra batailler s'il veut en ajouter un à ce total, puisqu'il a terminé à 1.1 seconde de la Red Bull. Aucun des deux pilotes Mercedes n'a néanmoins couru sur pneu tendre, à l'inverse de Verstappen. Nyck De Vries (AlphaTauri) a atterri dans le bac à graviers au virage 7 mais a réussi à évacuer sa voiture du piège pour retourner au garage. Malgré les menaces formulées par les militants de Just Stop Oil, qui ont déjà perturbé les premiers jours de Wimbledon, la première session s'est passée sans encombres. Les autorités et les organisateurs demeurent néanmoins sur le qui-vive pour les trois prochains jours qui verront le passage 480.000 spectateurs. (Belga)