Fusillade au Texas - L'auteur de la tuerie d'El Paso en 2019 condamné à 90 peines de prison à vie

Patrick Crusius, 24 ans, avait plaidé coupable en février des 90 chefs d'accusation pesant contre lui, dont "crimes racistes ayant entraîné la mort". Il encourt aussi un procès devant la justice de l'Etat du Texas, qui n'a pas exclu de requérir la peine capitale contre lui. Début août 2019, Patrick Crusius avait mis en ligne un document reprenant les thèses du suprémacisme blanc dans lequel il dénonçait une "invasion hispanique du Texas" et louait l'auteur du massacre dans des mosquées de Christchurch, en Nouvelle-Zélande (51 morts). Il avait ensuite roulé une dizaine d'heures depuis la banlieue de Dallas où il vivait, jusqu'à El Paso, ville à majorité hispanique, où il avait ouvert le feu avec un fusil semi-automatique dans un hypermarché Walmart. A l'arrivée des policiers, il était sorti d'un véhicule, les mains en l'air, en déclarant être le tireur. Pendant sa garde à vue, il avait reconnu avoir voulu s'en prendre à des "Mexicains". Le carnage avait fait 23 morts, dont huit ressortissants Mexicains et une majorité d'Américains d'origine hispanique. Il avait profondément choqué les Etats-Unis et ouvert un débat sur la responsabilité des diatribes anti-immigrants du président républicain Donald Trump. Le massacre d'El Paso reste l'une des tueries les plus meurtrières de l'histoire des Etats-Unis, pourtant régulièrement endeuillés par les fusillades. (Belga)