FWB: Françoise Bertieaux remplace Valérie Glatigny au gouvernement

Agée de 64 ans, Mme Bertieaux jouit d'une connaissance approfondie des matières communautaires, en particulier l'enseignement. Elle fut pendant 15 années cheffe de groupe de l'opposition libérale au Parlement de la Communauté française. Mme Bertieaux hérite des compétences de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, de la Jeunesse, des Maisons de justice et de la Promotion de Bruxelles. Les Sports et la Promotion sociale, qui étaient gérés par Mme Glatigny, iront toutefois au ministre-président de la FWB, Pierre-Yves Jeholet. Mme Bertieaux arrive aux commandes au moment où le secteur de l'Aide à la jeunesse a entamé un large mouvement de grève pour dénoncer le manque des moyens et la surcharge de travail. La nouvelle ministre a promis de rencontrer rapidement les acteurs du secteur pour leur présenter une feuille de route devant répondre à leurs doléances. Mme Bertieaux prêtera serment le 19 juillet prochain. (Belga)