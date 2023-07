Hans Vanwijn reste en France mais jouera à Gravelines-Dunkerque

Hans Vanwijn, 28 ans, 2m08, en sera à son troisième club en France après des passages à Dijon et à Nanterre, qui n'a donc pas voulu le conserver après plusieurs épisodes de blessures. Le BCM a été coaché déjà par Serge Crevecoeur et a vu d'autres joueurs belges dans ses rangs comme Mathias Desaever, Khalid Boukichou et Quentin Serron. L'Anversois, joueur belge de l'année en 2019 et 2020, retrouve à Gravelines le coach qui l'avait fait venir à Dijon: Laurent Legname. "Je suis très content de rejoindre le club de Gravelines-Dunkerque. Chaque fois que j'ai joué à Sportica, c'était une super ambiance avec beaucoup de spectateurs. C'est un club avec un coach qui me connait très bien, qui m'a donné beaucoup de confiance. Après une saison compliquée où je n'ai presque jamais été à 100%, c'est une belle opportunité pour moi de retrouver mon vrai niveau", a espéré Hans Vanwijn. Blessé sérieusement à la cheville le 16 novembre, Hans Vanwijn avait pu rejouer en début d'année. Passé par Houthalen, Louvain, Limburg United et Anvers depuis le début de sa carrière en 2011, il avait quitté la Belgique pour une première expérience à l'étranger en signant à Dijon en 2020. Finaliste de la Coupe et du championnat de France en 2021, il avait quitté le club bourguignon pour Saragosse en 2021 et rejoint ensuite Nanterre en début de saison dernière. (Belga)