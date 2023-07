Invasion de l'Ukraine - Le bilan de l'attaque à Lviv s'élève désormais à dix morts

La dixième victime est une femme, annonce le politicien, qui précise qu'elle a été retrouvée vendredi matin sous les décombres d'un immeuble à appartements. Selon le ministère ukrainien de l'Intérieur, 42 personnes dont trois enfants ont été blessées lors de l'attaque survenue dans un quartier résidentiel. Plusieurs vidéos montrent l'anéantissement complet des étages supérieurs d'une imposante tour d'habitations comportant plusieurs entrées. D'après les rapports officiels, 35 buildings au total ont été endommagés. Deux jours de deuil ont été décrétés dans la cité. M. Sadovyi a déclaré que le bombardement était l'attaque la plus importante à avoir frappé les infrastructures civiles de Lviv depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, il y a plus de 16 mois. La Russie a visé Lviv avec des missiles de croisière Kalibr tirés depuis la mer Noire, a indiqué l'armée de l'air ukrainienne. Cette dernière a affirmé avoir été capable d'intercepter sept des dix ogives russes. Lviv est située à environ 70 kilomètres de la frontière avec la Pologne. La ville, qui compte à l'origine 720.000 habitants, recueille de nombreux réfugiés fuyant les zones de guerre dans l'est de l'Ukraine. (Belga)