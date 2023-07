Jupiler Pro League - La commune de Forest répond à Bormans dans le dossier du stade de l'Union Saint-Gilloise

La commune de Forest, dans son communiqué de presse, a tenu à se défendre de toute entrave au bon développement du projet, ayant "entendu la volonté du club de construire un nouveau stade sur un site communal". Elle a cependant rappelé qu'il était "fondamental que les impacts tant sur la mobilité que sur le maintien des usages actuels soient dûment mesurés". Les autorités se seraient en ce sens adressé au club depuis février 2022, mais sans avoir reçu de réponse à ce jour. "La commune a dû repréciser ses demandes sans qu'aucune réponse sérieuse n'ait été apportée par le CEO." Par l'intermédiaire de sa bourgmestre Mariam El Hamidine, Forest demande donc "au président et au propriétaire du club de nous fournir un interlocuteur de confiance pour la poursuite des discussions et s'orienter vers des solutions". Il est notamment question d'une étude de mobilité, pour laquelle Forest "a attendu depuis trop longtemps pour que le club engage les moyens nécessaires". Mercredi, Philippe Bormans avait interpellé en conférence de presse la commune de Forest, à qui il avait demandé de "prendre ses responsabilités", tandis que l'Union collabore avec le gouvernement bruxellois qui a accordé un mandat à Ans Persoons jusqu'au 21 juillet. "Qu'il y ait des questions, c'est normal. Mais il fait aussi être ouvert à trouver des solutions et cela, on ne l'a jamais senti." (Belga)