Jupiler Pro League - Le Standard attire l'international japonais Hayao Kawabe

Après avoir porté le maillot d'Hiroshima et Iwata au Japon, Kawabe, 27 ans, est arrivé en Europe en juillet 2021 en rejoignant les Grasshoppers Zürich. En janvier 2022, il a été transféré à Wolverhampton mais le club anglais l'a prêté dans la foulée pour 18 mois aux Grasshoppers. Au total, il a joué 71 matches pour le club suisse, compilant 16 buts et 14 assists. Le milieu offensif compte également 5 caps avec l'équipe nationale japonaise, trouvant le chemin des filets à une reprise. "Nous sommes très heureux d'avoir pu concrétiser la venue d'Hayao. C'est un joueur expérimenté qui sait marquer et faire marquer les autres. Son intelligence de jeu, sa qualité de passing et sa maîtrise des phases arrêtées vont être de grands atouts pour notre équipe", a assuré Fergal Harkin, le directeur sportif du Standard, cité dans le communiqué. (Belga)