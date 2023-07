La deuxième vie des speedelecs de leasing booste les ventes

Au niveau des speedelecs neufs, la hausse des ventes est restée limitée sur les six premiers mois de l'année, avec seulement 200 unités de plus qu'au premier semestre 2022 (8.414, soit + 2,4%). Par contre, le marché de la seconde main est en plein boom, note Traxio, puisqu'il a augmenté sur cette période de 18,3% pour atteindre 3.199 unités. Ce moyen de transport est particulièrement populaire en Flandre, tandis que son utilisation reste toujours marginale à Bruxelles et en Wallonie. (Belga)