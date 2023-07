La liste des prestations de soins infirmiers pour les assistants approuvée

En juin dernier, la Chambre avait déjà donné son feu vert à la réforme de la formation des assistants en soins infirmiers et à l'introduction de ce nouveau profil professionnel. Ce profil pourra effectuer des soins infirmiers de manière autonome dans des situations moins complexes, et en collaboration avec l'Infirmier Responsable de Soins Généraux (IRSG) ou le médecin dans des situations plus complexes. Le ministre Vandenbroucke travaille également à une révision des autres professions infirmières, de l'aide-soignant à l'IRSG, en passant par l'infirmier spécialisé et l'infirmier de pratique avancée. Au plus tard à la mi-novembre, une proposition concrète sera faite pour revaloriser la profession d'infirmier responsable des soins généraux et la rendre ainsi plus attrayante, assure le ministre. (Belga)