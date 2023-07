Le 68e concours Eurovision de la chanson se tiendra à Malmö

"Malmö est une ville créative avec une vie culturelle riche qui peut créer un festival de musique pour toute l'Europe de manière durable, notamment sur le plan financier, puisque l'arène (...) et la logistique sont déjà en place", a déclaré Hanna Stjärne, PDG de SVT, dans un communiqué. La Suédoise Loreen avait remporté l'Eurovision en mai dernier avec un morceau intitulé "Tattoo". Le pays lauréat doit traditionnellement organiser l'édition suivante. C'est la septième fois que le concours est organisé en Suède. Ce sera la troisième fois, après les éditions 1985 et 2013, que Malmö sera la ville hôte du concours. Les éditions 1975, 2000 et 2016 s'étaient tenues à Stockholm et l'édition 1992 à Göteborg. L'événement, lancé en 1956, a gagné en popularité au fil des ans. La 67e édition du concours a été regardée par 162 millions de téléspectateurs, a annoncé la BBC fin mai. En Suède, 2,3 millions de personnes avaient suivi la finale, pour une part d'audience de 82,3%. (Belga)