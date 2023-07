Le Bal national célèbrera ses 20 ans dans les Marolles en présence du couple royal

Depuis 2003, la capitale propose sur la place du Jeu de Balle, épicentre des Marolles, un bal populaire, animé par des personnalités emblématiques de la culture belge. L'organisation célébrait alors les 10 ans de règne du roi Albert II. Deux décennies plus tard, le Bal national fêtera les 10 ans de Philippe sur le trône. Pour l'occasion, le Roi et la reine Mathilde seront présents le 20 juillet prochain pour la vingtième édition de l'événement. Dès 19h30, les concerts gratuits s'enchaîneront avec notamment Sttellla, Alec Mansion, De Romeo's ou DJ Daddy K. Un hommage sera rendu au Grand Jojo, qui a participé à plus de la moitié des éditions de ce Bal national, ainsi qu'à Arno, Nicole Josy et Claude Barzotti. Jusqu'à 15.000 personnes sont attendues. Le lendemain, dès 17h00, place au Resto national. Près de 2.000 personnes sont attendues pour un grand repas de moules-frites. Les réservations sont ouvertes à 26 euros en ligne et 29 euros sur place. Jusqu'à 250 habitants des Marolles dont les revenus sont plus faibles seront également invités pour ce repas, qui leur sera proposé à un euro symbolique. Des animations de majorettes et un karaoké géant seront en outre au programme. La Fête nationale battra également son plein le 21 juillet dès 11h00 du parc royal jusqu'à la place Poelaert, avec notamment le traditionnel défilé civil et militaire prévu à 16h00. La journée se terminera au Cinquantenaire avec des concerts dès 21h00, avant le traditionnel feu d'artifices, accompagné d'un show laser, à 23h00. (Belga)