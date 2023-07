Le gouvernement bruxellois valide en première lecture la Stratégie Qualification Emploi

Selon le ministre de l'Emploi, le chemin est encore long à Bruxelles, pour contribuer à l'atteinte de l'objectif de 80% d'emploi au niveau national: d'ici 2030, 116.000 Bruxellois de plus doivent trouver un emploi. Or, le marché de l'emploi bruxellois est un marché très exigeant en termes de niveau de qualification et ne cesse de réclamer des compétences de plus en plus pointues. Etablie par le ministre Clerfayt, en concertation avec les partenaires sociaux, le Stratégie Qualification Emploi. La Stratégie Qualification Emploi se décline en 3 axes, 25 mesures et plus de 100 actions. Le premier axe vise à former pour l'emploi: faire des employeurs, de véritables partenaires et développer des programmes formation sur mesure, rapprocher le monde de l'école du monde des entreprises grâce à des ateliers de découverte métier ou encore déployer la formation en milieu de travail. Le deuxième consiste à mettre sur pied une stratégie de sécurisation des parcours pour assurer l'accompagnement des publics en formation vers l'emploi. Pour maintenir le Bruxellois dans son parcours de formation, il s'agit de revaloriser les indemnités de formation, faciliter l'accès à des crèches, développer de nouvelles façons d'apprendre ou encore faciliter la reprise d'études, a encore indiqué le ministre bruxellois de l'Emploi. Il est enfin prévu de renforcer les compétences transversales (e.a. numériques et linguistiques), domaines dans lesquels les employeurs sont moins enclins à former. (Belga)