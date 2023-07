Le rôle clé du médecin dans l'évaluation de l'aptitude à conduire

La Commission européenne souhaite limiter à cinq années la durée de validité administrative du permis de conduire pour les personnes de 70 ans. Un examen médical et/ou des cours de remise à niveau du Code de la route serait imposé aux seniors qui souhaitent le conserver. L'AWSR précise qu'elle vérifie chaque année l'aptitude à la conduite de 2.000 personnes dont 40% sont âgées de 65 ans. Ainsi, l'an dernier, sur 647 seniors passés par le DAC, 8% ont été déclarés inaptes à la conduite, 24% ont été déclarés aptes sans aucune restriction, et 57% ont été déclarés aptes avec une ou plusieurs restrictions (ne pas conduire de nuit, conduire dans un rayon limité par rapport au domicile, pas de conduite sur autoroute?), et le cas échéant avec également une adaptation du véhicule. "Les capacités de conduite d'un conducteur peuvent décliner avec l'âge mais beaucoup de conducteurs âgés en parfaite santé, ne présentent pas de déficit de capacité et peuvent tout à fait conduire en sécurité", commente l'Agence de la sécurité routière. Pour y voir plus clair parmi les éventuels automobilistes en bout de piste, l'AWSR insiste sur la responsabilité du médecin. "Le médecin a l'obligation légale d'informer son patient si sa situation médicale est susceptible d'impacter son aptitude à la conduite et donc de le mettre en danger ainsi que les autres usagers de la route." (Belga)