Les accidents ont diminué de plus de 30% au sein des ateliers de la SNCB en six ans

"La réduction des accidents du travail est une donnée essentielle pour l'intégrité physique des membres du personnel, pour leur bien-être au travail et contribue à diminuer l'absentéisme. Depuis plusieurs années, une attention particulière est portée à la capacité de tous les membres du personnel à signaler les problèmes et à trouver comment les résoudre", explique la SNCB. Des analyses de risque et des formations sont au cœur de la stratégie de l'opérateur ferroviaire. En outre, une campagne de sensibilisation interne nommée #SafeTogether, lancée en 2021, met notamment en avant le port des équipements de sécurité, la visibilité du personnel dans l'atelier, la manutention correcte des charges lourdes, la vigilance lors des déplacements et la circulation dans l'atelier, le balisage des zones de travail, le rangement... À l'atelier d'Arlon, l'équipe compte précisément 1.481 jours ininterrompus sans accident du travail avec incapacité. "Chaque jour, de nouveaux risques peuvent apparaitre, la sécurité n'est jamais quelque chose d'acquis. Il faut constamment se remettre en question et écouter les travailleurs sur le terrain, un élément crucial pour que les collègues se sentent écoutés et concernés et pour encourager à signaler les problèmes auxquels ils sont confrontés", souligne Sébastien Angé, le manager de l'atelier d'Arlon. "C'est le principe de la vigilance partagée." L'atelier de traction d'Arlon, mis en service en 2016, est responsable de l'entretien et de la réparation de 54 automotrices type 08 (Desiro). Au total, la SNCB compte 12 ateliers, 17 postes d'entretien et emploie près de 5.000 techniciens. (Belga)