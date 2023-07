Les pilotes de Ryanair en Belgique maintiennent leur préavis de grève les 15 et 16 juillet

Le conflit tourne notamment autour des salaires des pilotes, dont ces derniers demandent la restauration après les coupes de 20% effectuées au début de la pandémie de coronavirus pour aider l'entreprise à traverser la crise. Le respect des temps de repos des pilotes est également dans le viseur des syndicats et de la Belgian Cockpit Association (Beca), l'association professionnelle des pilotes de ligne de Belgique. "En réalité, il n'y a rien à négocier, la loi doit simplement être respectée", souligne Didier Lebbe, secrétaire permanent CNE. "Je me demande pourquoi, dans un État de droit, on laisse une multinationale comme Ryanair bafouer les lois. Il ne s'agit même pas de négocier de nouveaux avantages." Les syndicats avaient demandé à la compagnie irlandaise à bas coûts de s'engager par écrit, ce qu'elle a refusé. (Belga)